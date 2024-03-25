Книга соболезнований открыта в посольстве России в Беларуси

Белорусы начали оставлять цветы и свечи в знак скорби после теракта в «Крокус Сити Холле» сразу вскоре после трагедии. Практически сразу после того, как появились сообщения о теракте в «Крокус Сити Холл», минчане, общественные деятели, депутаты, чиновники пришли к посольству РФ в Минске. И в субботу несмотря на дождь цветы и свечи продолжали нести, не останавливался человеческий поток и в воскресенье.