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Книга соболезнований открыта в посольстве России в Беларуси

Записи в книге соболезнований могут оставить официальные лица Республики Беларусь и представители общественных организаций и объединений. Граждане могут направить соболезнования на адрес посольства почтой либо по электронной почте: embrusbelarus@mid.ru.

Источник: Sputnik.by

Стихийные мемориалы образовались в эти дни у посольств и консульств РФ по всему миру. В самой России сегодня день общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Белорусы начали оставлять цветы и свечи в знак скорби после теракта в «Крокус Сити Холле» сразу вскоре после трагедии. Практически сразу после того, как появились сообщения о теракте в «Крокус Сити Холл», минчане, общественные деятели, депутаты, чиновники пришли к посольству РФ в Минске. И в субботу несмотря на дождь цветы и свечи продолжали нести, не останавливался человеческий поток и в воскресенье.