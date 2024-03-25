Все оперативные службы готовы к паводковому сезону — правительство

Оперативные службы и службы жизнеобеспечения Кузбасса готовы к паводку, как сообщает правительство региона. Приведены в готовность почти 12 тысяч человек, свыше 3,3 тысяч единиц спецтехники, 223 плавсредства, по два беспилотника и аэробота.
«В этом году на противопаводковые мероприятия было направлено более 50 млн рублей. Главная задача — обеспечить безопасность наших жителей и создать запас продуктов, воды, медикаментов. В регионе подготовлены 553 пункта временного размещения, которые могут принять более 127 тыс. человек», — сообщил Сергей Цивилев.
Спасатели уже смоделировали обстановку на всех опасных участках, благодаря чему главы территорий смогут оценить риски и своевременно принять решение в случае ЧС. Специалисты уже распилили около 8 км льда и расчищают русла рек. Запланировано шесть подрывов льда (все переправы закроют до 1 апреля).
При наихудшем сценарии подтопленными могут оказаться 67 населенных пунктов (6 310 домов —более 14 тыс. человек) в 20 муниципалитетах. В зону возможного подтопления попадают 19 школ, детских садов, музеев, больниц, 40 участков автодорог 18 км и четыре автомоста.