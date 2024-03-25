Все оперативные службы готовы к паводковому сезону — правительство

Спасатели уже смоделировали обстановку на всех опасных участках, благодаря чему главы территорий смогут оценить риски и своевременно принять решение в случае ЧС. Специалисты уже распилили около 8 км льда и расчищают русла рек. Запланировано шесть подрывов льда (все переправы закроют до 1 апреля).