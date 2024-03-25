В Воронеже убрали понтонный мост в микрорайоне Шилово

В Воронеже разобрали понтонный мост, соединяющий микрорайон Шилово и село Новогремяченское в Хохольском районе. Фото с места событий опубликовали в социальных сетях жители областного центра в понедельник, 25 марта.
По информации РИА «Воронеж», переправу сняли поздним вечером субботы, 23 марта. Причиной стало движение льда по реке Дон.
— Мне сообщили, что с Новоживотинного идут большие льдины. В целях безопасности решили мост разобрать. На какой период будет действовать мера — пока неизвестно, сообщил накануне мастер переправы Николай Демидов.
РИА «Воронеж» также писало, что в воскресенье, 24 марта, понтонный мост через реку Дон сняли в селе Коротояк Острогожского района. Переправа не будет работать, ориентировочно, до среды, 27 марта.