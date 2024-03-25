Как с пользой провести каникулы? Идеи, куда сводить школьников в Петербурге

Для детей 7−10 лет маршрутов еще больше. Тот, что пройдет по Военно-медицинскому музею, расскажет, из чего получали первые антибиотики, и какие животные уже побывали в космосе. В новом выставочном зале Музея городской скульптуры можно будет узнать, у какой из петербургских скульптур — самый высокий постамент, и чего не хватает статуе коня. В Музее истории денег покажут сибирскую монету с пушным зверьком и расскажут, почему Наполеон привез в Россию станки для денег. В военно-морском музее можно будет узнать, на что похож юферс и что общего между подводной лодкой и велосипедом. А в Мастерской Аникушина — какую ошибку в его творении сделали копиисты, исполняя Пушкина для соответствующей станции метро. Музей «Разночинный Петербург» научит цветовой дифференциации объявлений об аренде жилья, а Музей-квартира С. М. Кирова расскажет про необычный подарок, который сделал своей сестре солдат, выживший в сражении в 1915 году. В Музее-квартире Исаака Бродского гостям предложат приглядеться к стенам и поискать следы крепления картин, сохранившиеся с времен хозяина. А в Музее-квартире семьи актеров Самойловых — узнать, как праздновали юбилеи 150 лет назад, и попробовать себя в роли старой графини.