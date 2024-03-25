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На Прикамье обрушится сильнейший снегопад за последние четыре месяца

В Пермском крае ожидается мощный снегопад.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 80% 767 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

Пермяков предупредили о том, что в среду край завалит снегом. Осадки будут такими сильными, какими не были зимой. В последний раз такой снегопад был 21 ноября 2023 года.

— Главным событием станет выход Каспийского циклона в среду, с которым будут связаны обильные осадки в основном в виде снега и мокрого снега, усиление ветра и затем кратковременное существенное похолодание, — сообщил инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.

В центральном районе Прикамья может выпасть до 30 мм осадков и более. Это сопоставимо с месячной нормой для марта. На протяжении всей недели будет пасмурно.