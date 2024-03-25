На Прикамье обрушится сильнейший снегопад за последние четыре месяца

Пермяков предупредили о том, что в среду край завалит снегом. Осадки будут такими сильными, какими не были зимой. В последний раз такой снегопад был 21 ноября 2023 года.
— Главным событием станет выход Каспийского циклона в среду, с которым будут связаны обильные осадки в основном в виде снега и мокрого снега, усиление ветра и затем кратковременное существенное похолодание, — сообщил инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.
В центральном районе Прикамья может выпасть до 30 мм осадков и более. Это сопоставимо с месячной нормой для марта. На протяжении всей недели будет пасмурно.