Умер Олег Резник, ведущий хирург-трансплантолог Петербурга

В 2000 году Олег Николаевич занял должность руководителя городского координационного центра органного и тканевого донорства НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Именно под его руководством начали программу трансплантации почки от посмертного донора, после и родственной пересадки почки, а также программу трансплантации печени. На счету выдающегося врача сотни проведенных операций. Его авторству также принадлежат научные открытия инновационных перфузионных устройств для трансплантологии и органного донорства. На протяжении своей профессиональной деятельности ведущий хирург-трансплантолог написал более 180 научных статей и четыре монографий. Через неделю Резнику должно было исполниться 60 лет.