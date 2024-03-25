Умер Олег Резник, ведущий хирург-трансплантолог Петербурга

Умер ведущий хирург-трансплантолог Петербурга, глава Центра органного и тканевого донорства НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, профессор Олег Резник. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.
— Медицинское сообщество Петербурга понесло тяжелую утрату. Ушел из жизни профессионал, вернувший к полноценной жизни сотни людей. Четверть века Олег Николаевич посвятил теме трансплантологии и органного донорства. Выражаю глубокие соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам Олега Николаевича, — написал Эргашев.
В 2000 году Олег Николаевич занял должность руководителя городского координационного центра органного и тканевого донорства НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Именно под его руководством начали программу трансплантации почки от посмертного донора, после и родственной пересадки почки, а также программу трансплантации печени. На счету выдающегося врача сотни проведенных операций. Его авторству также принадлежат научные открытия инновационных перфузионных устройств для трансплантологии и органного донорства. На протяжении своей профессиональной деятельности ведущий хирург-трансплантолог написал более 180 научных статей и четыре монографий. Через неделю Резнику должно было исполниться 60 лет.