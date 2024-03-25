«Пронизывающий ветер сменится летней жарой»: О резкой смене погоды предупредили синоптики на Кубани

Новая неделя началась на Кубани с теплой и солнечной погоды. 25 марта столбики термометров поднялись до +18 градусов, но вновь пришедшее в край тепло оказалось обманчивым — похолодание вернется на Кубань в считанные часы.
«25 марта — день обманчивый. Хотя многие скажут, что очень хороший день. В ночь через территорию края пройдет холодный фронт, и на его фоне в большинстве районов края пройдут осадки», — сообщила «КП» — Кубань начальник отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.
В ночь на 26 марта на побережье Черного моря, как и в большинстве районов края ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 20 — 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +1…+7 градусов.
«Сильнее всего ветер поднимется в районе Джубги и Туапсе. Там порывы составят 23 — 25 мартов в секунду», — уточнила Светлана Попова.
К счастью, уже во второй половине 26 марта ливни уйдут с территории Краснодарского края. Осадки пройдут лишь небольшими местами.
«С 27 марта местами дождь останется, но в отдельных районах. 28, 29, 30 марта будет преимущественно без осадков. Солнце начнет прогревать землю. Мы ожидаем потепление до +20 градусов в эти дни. Особенно хорошая погода будет на побережье», — поделилась с «Комсомолкой» начальник отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра.
Синоптики обещают, что летняя жара придет в Краснодарский край уже в ближайшие выходные.