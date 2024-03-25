«Пронизывающий ветер сменится летней жарой»: О резкой смене погоды предупредили синоптики на Кубани

«С 27 марта местами дождь останется, но в отдельных районах. 28, 29, 30 марта будет преимущественно без осадков. Солнце начнет прогревать землю. Мы ожидаем потепление до +20 градусов в эти дни. Особенно хорошая погода будет на побережье», — поделилась с «Комсомолкой» начальник отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра.