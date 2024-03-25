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Группа «Пикник» не отменила концерт в Челябинске после теракта в «Крокусе»

Концерт группы «Пикник» не будет отменен в Челябинске и состоится по плану 10 апреля. Концертное агентство «Живой звук» сообщает, что новых данных от музыкантов по поводу проведения мероприятия не поступало.

В своей официальной группе в социальной сети группа «Пикник» опубликовала пока информацию только о ближайшем мероприятии: «В нашем графике выступлений следующий концерт заявлен в Санкт-Петербурге, 27 марта. В данный момент группа Пикник, Международный симфонический оркестр “Таврический” и организатор фонд “ЕВА” ищут возможность проведения вечера памяти. Концерт будет посвящен памяти жертв теракта в “Крокус Сити Холле”. Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке».

Постоянная читательница CHEL.AIF.RU Наталья А. рассказала, что многие ее знакомые, да и она сама, просто боятся сейчас массовых мероприятий: «По своему окружению сужу: на ледовое шоу, на концерт Стаса Михайлова 4 апреля, на “Пикник” 10 апреля тоже идти боятся. Организаторы сказали: возврат билетов есть всегда, по месту приобретения его можно оформить».

Напомним, что 22 марта вечером группа неизвестных с оружием ворвалась в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и стала расстреливать посетителей. После этого в здании начался пожар. В настоящее время четыре виновника-террориста задержаны.

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