Группа «Пикник» не отменила концерт в Челябинске после теракта в «Крокусе»

В своей официальной группе в социальной сети группа «Пикник» опубликовала пока информацию только о ближайшем мероприятии: «В нашем графике выступлений следующий концерт заявлен в Санкт-Петербурге, 27 марта. В данный момент группа Пикник, Международный симфонический оркестр “Таврический” и организатор фонд “ЕВА” ищут возможность проведения вечера памяти. Концерт будет посвящен памяти жертв теракта в “Крокус Сити Холле”. Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке».
Постоянная читательница CHEL.AIF.RU Наталья А. рассказала, что многие ее знакомые, да и она сама, просто боятся сейчас массовых мероприятий: «По своему окружению сужу: на ледовое шоу, на концерт Стаса Михайлова 4 апреля, на “Пикник” 10 апреля тоже идти боятся. Организаторы сказали: возврат билетов есть всегда, по месту приобретения его можно оформить».
Напомним, что 22 марта вечером группа неизвестных с оружием ворвалась в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и стала расстреливать посетителей. После этого в здании начался пожар. В настоящее время четыре виновника-террориста задержаны.