Группа «Пикник» не отменила концерт в Челябинске после теракта в «Крокусе»

Постоянная читательница CHEL.AIF.RU Наталья А. рассказала, что многие ее знакомые, да и она сама, просто боятся сейчас массовых мероприятий: «По своему окружению сужу: на ледовое шоу, на концерт Стаса Михайлова 4 апреля, на “Пикник” 10 апреля тоже идти боятся. Организаторы сказали: возврат билетов есть всегда, по месту приобретения его можно оформить».