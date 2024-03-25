Электронный проездной билет на три вида транспорта вводят в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, это единый проездной билет для всех категорий граждан, карту уже можно приобрести в киосках с проездными за 100 рублей, её срок службы — 5 лет. Стоимость проезда с 1 по 31 число каждого месяца составит 1500 рублей. Количество поездок при этом ограничиваться не будет. Пополнить баланс карты можно будет через банковское приложение.