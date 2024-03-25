Воронежских водителей предупредили о новом дорожном знаке

В одной из соцсетей появилась информация об установленном в Советском районе Воронежа новом дорожном знаке. Воронежских водителей предупредили о том, что на выезде из двора на кольцо возле самолета по улице Ворошилова на улицу Космонавтов установили новый «кирпич». Автолюбителей призывают быть аккуратными и внимательнее смотреть на знаки в этом районе.