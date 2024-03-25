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Воронежских водителей предупредили о новом дорожном знаке

У кольца возле самолета в Советском районе установили новый «кирпич».

Источник: Комсомольская правда

В одной из соцсетей появилась информация об установленном в Советском районе Воронежа новом дорожном знаке. Воронежских водителей предупредили о том, что на выезде из двора на кольцо возле самолета по улице Ворошилова на улицу Космонавтов установили новый «кирпич». Автолюбителей призывают быть аккуратными и внимательнее смотреть на знаки в этом районе.

«Кирпич» — неофициальное название дорожного знака «Въезд запрещен». Он означает, что на определенный участок путь для машины закрыт. Если водитель тем не менее заедет в зону действия знака, ему грозит административный штраф в 500 рублей.

штрафы
ГИБДД