Воронежских водителей предупредили о новом дорожном знаке

В одной из соцсетей появилась информация об установленном в Советском районе Воронежа новом дорожном знаке. Воронежских водителей предупредили о том, что на выезде из двора на кольцо возле самолета по улице Ворошилова на улицу Космонавтов установили новый «кирпич». Автолюбителей призывают быть аккуратными и внимательнее смотреть на знаки в этом районе.
«Кирпич» — неофициальное название дорожного знака «Въезд запрещен». Он означает, что на определенный участок путь для машины закрыт. Если водитель тем не менее заедет в зону действия знака, ему грозит административный штраф в 500 рублей.