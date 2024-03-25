В челябинском Минстрое рассказали, в какие СНТ и когда проведут газ

Комментарий последовал по итогам заседания федерального штаба по газификации.
«Предлагается расширить область действия социальной догазификации и, кроме подведения сетевого газа до границ земельного участка СНТ общего пользования, включить в нее подведение газопроводов до границ земельных участков домовладений граждан на территории СНТ без взимания платы с заявителей», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в догазификацию СНТ попадут домовладения, в отношении которых зарегистрировано право собственности и на жилой дом, и на земельный участок под строением.
«Минэнерго РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой ведется подготовка соответствующих изменений в действующее законодательство», — говорится в Telegram-канале Минстроя Челябинской области.
Руководству регионов и муниципальных образований поручено провести инвентаризацию СНТ в целях актуализации действующих планов-графиков догазификации.
Напомним, в феврале текущего года президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал включить в программу социальной газификации садоводческие некоммерческие товарищества. Текущие условия программы социальной газификации предусматривают бесплатное проведение сети до границ СНТ. Далее жители должны самостоятельно проводить сети до своих участков.
«В границах многих населенных пунктов, куда уже проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами, порой из поколения в поколение обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей», — сказал тогда глава государства.
В 2022 году программа социальной газификации стала бессрочной. Она предусматривает бесплатное подключение к газу детских садов, школ, больниц и других соцобъектов, расположенных в газифицированных населенных пунктах. С 1 марта 2023 года программа догазификации домовладений граждан также стала бессрочной. На 1 января 2023 года уровень газификации в России составил 73%.