В Свердловской области ищут нелегальных таксистов

Рейды проводятся сотрудниками Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» в целях устранения причин ДТП с участием такси, выявления фактов нарушения ПДД и незаконной предпринимательской деятельности, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское». Кроме этого, Госавтоинспекция передает, что жители региона могут сообщать о фактах нарушения ПДД по специально выделенному номеру.