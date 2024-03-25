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В Свердловской области ищут нелегальных таксистов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта, УралПолит.Ru. В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе ищут нелегальных таксистов. Профилактическое мероприятие «Такси. Нелегальный перевозчик» проводится с 11 марта по 31 мая.

Источник: Агентство «Москва»

Рейды проводятся сотрудниками Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» в целях устранения причин ДТП с участием такси, выявления фактов нарушения ПДД и незаконной предпринимательской деятельности, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское». Кроме этого, Госавтоинспекция передает, что жители региона могут сообщать о фактах нарушения ПДД по специально выделенному номеру.

Ранее, напомним, стало известно, что в Екатеринбурге начали штрафовать водителей с нечитаемыми номерами. В поисках владельцев авто инспекторам помогает спецпрограмма для внутреннего пользования «Паутина».