Школьник рассказал, как эвакуировал людей во время стрельбы в «Крокусе»

«И с первого этажа к нам начинает спускаться огромная толпа людей, вслед за ними спускается наша работница и говорит, что там стреляют. А мы ничего не слышим, ничего не видим, ничего не понятно. И как раз в тот момент, когда огромная толпа людей вбежала в фойе, прозвучало несколько выстрелов. После чего вся толпа побежала к служебному помещению через дверь. Но там находился тупик, и с остальными мы это понимали. Но когда уже вся сотня человек остановилась, не знала, что делать, мы решили взять эвакуацию в свои руки», — рассказал Донсков.