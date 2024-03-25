Школьник рассказал, как эвакуировал людей во время стрельбы в «Крокусе»

Донсков вместе с другим школьником Исламом Халиловым помог в спасении людей во время стрельбы и пожара в «Крокус сити холле», они вывели зрителей через эвакуационные выходы.
В эфире Первого канала Донсков рассказал, что ему 14 лет, в «Крокусе» он подрабатывал как самозанятый в свободное от школы время, чтобы не просить у родителей карманные деньги.
«Все начиналось как обычно, был обычный рабочий день, перед концертом ничего не предвещало беды, оставалось совсем немного до третьего звонка и начала концерта», — рассказал Донсков в эфире Первого канала.
«И с первого этажа к нам начинает спускаться огромная толпа людей, вслед за ними спускается наша работница и говорит, что там стреляют. А мы ничего не слышим, ничего не видим, ничего не понятно. И как раз в тот момент, когда огромная толпа людей вбежала в фойе, прозвучало несколько выстрелов. После чего вся толпа побежала к служебному помещению через дверь. Но там находился тупик, и с остальными мы это понимали. Но когда уже вся сотня человек остановилась, не знала, что делать, мы решили взять эвакуацию в свои руки», — рассказал Донсков.
Он добавил, что ребята быстро сориентировались, Ислам Халилов открыл аварийную дверь. «Мы начали всех людей выводить, кричать им, следить за тем, чтобы всех людей мы вывели», — рассказал он.
«Самое сложное было всех скооперировать вместе, до всех достучаться, что нужно идти как можно скорее, потому что неизвестно, что случится через минуту или несколько секунд», — рассказал он.
Донсков добавил, что после эвакуации часть людей уехали домой, часть остались на месте, чтобы следить за происходящим. Сам он уехал домой и уже из сообщений СМИ узнал, что произошло.
Донсков также рассказал, что его семья недавно переехала в Красногорск из Волгограда, у него две маленькие сестры. Ведущие спросили Артема, действительно ли банки не дают его маме ипотечный кредит, он ответил, что не знает, но живут они в маленькой квартире.