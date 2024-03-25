Заболеваемость туберкулёзом в Кузбассе в 2 раза выше, чем по стране

По данным ВОЗ, смертность от туберкулёза в мире составляет 3 млн. человек в год. Главный областной специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кузбасса, к. м. н. Тамара Жиляева рассказывала «АиФ в Кузбассе», как защитить себя от туберкулеза, и о симптомах этого заболевания.