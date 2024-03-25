Заболеваемость туберкулёзом в Кузбассе в 2 раза выше, чем по стране

По данным Роспотребнадзора Кузбасса, уровень заболеваемости туберкулёзом в Кемеровской области в 2023 году был в два раза выше, чем в среднем по стране.
Вместе с тем заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулёза за последние 10 лет снизилась на 33%. В 2023 году показатель заболеваемости составил 72,7 на 100 тыс. населения (в сравнении с 2022 года меньше на 4,8%).
Возбудитель туберкулёза — устойчивая микобактерия палочка Коха, которая погибает в тепле, не переносит солнце и хлорсодержащие вещества. Передаётся болезнь воздушно-капельным путём (больной с открытой формой туберкулёза за год в среднем заражает более 10 человек).
По данным ВОЗ, смертность от туберкулёза в мире составляет 3 млн. человек в год. Главный областной специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кузбасса, к. м. н. Тамара Жиляева рассказывала «АиФ в Кузбассе», как защитить себя от туберкулеза, и о симптомах этого заболевания.