Польша ввела запрет на вывоз машин в Беларусь

Теперь запрещено вывозить в Беларусь автомобили, купленные в странах Евросоюза с объемом двигателя более 1,9 литра, даже если они едут транзитом.
Как пишет пресс-служба Государственного таможенного комитета Беларуси, сведения о таких нововведениях получены из неофициальных источников, а также интернет-ресурсов, которые массово предупреждают об этом.
По информации компании, которая занимается доставкой машин из Европы, запрет распространяется и на автомобили стоимостью выше 50 000 евро независимо от объема двигателя.
Также сообщается, что при попытке вывоза таких машин необходимо предоставить справку производителя товара о том, что завод не имеет претензий к вывозу такого автомобиля на территорию ЕАЭС.
Как отмечают специалисты, такие справки предоставляться не будут, так как так как индивидуальный ввоз транспорта не имеет никакого отношения к бренду-производителю.