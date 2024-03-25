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Польша ввела запрет на вывоз машин в Беларусь

С полуночи 23 марта на единственном действующем погранпереходе с Польшей начал действовать новый запрет.

Источник: Смартпресс

Теперь запрещено вывозить в Беларусь автомобили, купленные в странах Евросоюза с объемом двигателя более 1,9 литра, даже если они едут транзитом.

Как пишет пресс-служба Государственного таможенного комитета Беларуси, сведения о таких нововведениях получены из неофициальных источников, а также интернет-ресурсов, которые массово предупреждают об этом.

По информации компании, которая занимается доставкой машин из Европы, запрет распространяется и на автомобили стоимостью выше 50 000 евро независимо от объема двигателя.

Также сообщается, что при попытке вывоза таких машин необходимо предоставить справку производителя товара о том, что завод не имеет претензий к вывозу такого автомобиля на территорию ЕАЭС.

Как отмечают специалисты, такие справки предоставляться не будут, так как так как индивидуальный ввоз транспорта не имеет никакого отношения к бренду-производителю.