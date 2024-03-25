Минтруда: работник сможет сам контролировать выплаты по больничному с 1 июля

Напомним, что с 1 июля 2024 года расчет по больничному будет проходить с учетом среднедневного заработка не за 6 месяцев как сейчас, а за 18 месяцев и со всех мест работы человека, что также будет выгодно. Причем расчеты будут вести не бухгалтеры предприятий и фирм, которые нередко допускали ошибки, а ФСЗН, где аккумулируется вся информация. Кроме того, больничный будет назначаться по основному месту работы, но с учетом зарплаты у всех нанимателей, в случае если у человека есть подработка или он работает и как совместитель.