Минтруда: работник сможет сам контролировать выплаты по больничному с 1 июля

В мобильном приложении Фонда соцзащиты населения, а его уже бесплатно скачали на свои мобильные телефоны более полумиллиона белорусов, с 1 июля 2024 каждый работник сможет самостоятельно контролировать выплаты по больничному листу со всех мест работы. Об этом порталу 24health.by рассказала замуправляющего ФСЗН Минтруда и соцзащиты Беларуси Екатерина Лихачева.
В мобильном приложении, в частности, отражается информация обо всех местах работы, а также размере среднедневного заработка.
«Даже заболев, каждый работник сможет предварительно посмотреть, подал ли работодатель необходимые сведения, в полном объеме отражена ли заработная плата, поданы ли данные по другому работодателю», — отметила Екатерина Лихачева.
При возникновении вопросов, неполном учете информации, работник сначала должен обратиться к работодателю, а при необходимости далее и в ФСЗН.
Напомним, что с 1 июля 2024 года расчет по больничному будет проходить с учетом среднедневного заработка не за 6 месяцев как сейчас, а за 18 месяцев и со всех мест работы человека, что также будет выгодно. Причем расчеты будут вести не бухгалтеры предприятий и фирм, которые нередко допускали ошибки, а ФСЗН, где аккумулируется вся информация. Кроме того, больничный будет назначаться по основному месту работы, но с учетом зарплаты у всех нанимателей, в случае если у человека есть подработка или он работает и как совместитель.
Зайдя в мобильное приложение, видя информацию по своему среднему ежедневному заработку, зная, что работает он больше или меньше 10 лет с уплатой взносов в ФСЗН (больше 10 лет с 1 июля будет оплачиваться 100% с первого дня, меньше 10 лет — 80% вне зависимости от количества дней) человек будет понимать, сколько приблизительно ему насчитают по больничному листу (здесь подробнее о функционале мобильного приложения ФСЗН). При уходе за больным ребенком выплаты будут насчитываться по такой же схеме, как и сейчас, родители ничего не потеряют.