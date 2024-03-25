В Воронеже появился список потенциально опасных маршруток

«Каждый автобус, паркуемый по ночам за пределами стоянок перевозчика несёт в себе потенциальную террористическую угрозу. Чтобы у вас была возможность знать, каких автобусов на вашем маршруте на всякий случай следует избегать, Город и транспорт в скором времени начнёт публиковать список маршрутных автобусов, обнаруженных ночью припаркованными в неположенном месте», — говорится в сообщении канала.