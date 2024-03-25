В Воронеже появился список потенциально опасных маршруток

В Воронеже опубликован перечень опасных автобусов, сообщается в Telegram-канале «Город и транспорт».
«Каждый автобус, паркуемый по ночам за пределами стоянок перевозчика несёт в себе потенциальную террористическую угрозу. Чтобы у вас была возможность знать, каких автобусов на вашем маршруте на всякий случай следует избегать, Город и транспорт в скором времени начнёт публиковать список маршрутных автобусов, обнаруженных ночью припаркованными в неположенном месте», — говорится в сообщении канала.
В список попали десять автобусов — девять маршрутных и один заказной. По словам активистов, опасными могут быть автобусы № 20, 50, 74 (два), 17, 87, 25, 38 и 82.
«Это далеко не окончательные цифры. Список будет обновляться ежедневно — если вашей “ГАЗели” в нём ещё нет, то это не значит, что можно расслабляться», — предупредили общественники перевозчиков.
Актуальную таблицу всегда можно найти по ссылке.