Протез руки и 1 млн рублей: Что забывали в аэропорту и самолетах пассажиры, прилетающие на юг России

Что только не забывают в спешке в самолетах и аэропортах пассажиры: теряют кошельки, телефоны, ключи, документы. На этот случай в воздушной гавани Сочи есть специальное бюро находок. В камере хранения забытых вещей можно найти все, что случайно пропало. «Потеряшки», которые были оставлены в лайнере, в здании терминала, на привокзальной площади или на парковке, будут ожидать вас круглосуточно.
«В аэропорту есть специальные службы, которые занимаются поиском и возвратом потерянных вещей. Они работают круглосуточно и готовы помочь каждому, кто потерял что-то важное. В среднем на хранение в “Бюро находок” аэропорта Сочи за месяц попадает более 1 300 вещей. Так за 2023 год было принято 21 716 единиц забытых вещей. А за 2024 год — уже 3 520 единиц вещей», — сообщили «Комсомольской правде» — Кубань в пресс-службе аэропорта Сочи.
В число часто забываемых вещей вошли чемоданы, коляски, техника, украшения, мягкие игрушки. Также забывали гитары, планшеты, ювелирные изделия.
В топ самых неожиданных «потеряшек» вошли протез руки, горный велосипед, надувная лодка, квадрокоптер. Также сотрудники вспоминают, что были на хранении вставные челюсти, костыли, совковая лопата и даже буек.
Однажды пассажир случайно оставил в кафе 1 млн рублей. Вернулся за деньгами мужчина только на следующий день, и был приятно удивлен, что конверт в целости и сохранности ожидал его в бюро находок.
«Все забытые вещи попадают в камеру хранения после составления акта и хранятся до 180 дней. При этом хранение бесплатно только в течение двух календарных дней. Если этот срок превышен, то нужно заплатить за “потеряшку” по прейскуранту. При получении забытой вещи или багажа, необходимо детально описать их содержимое. После шести месяцев найденные, но невостребованные вещи и багаж, подлежат утилизации. Для скоропортящихся продуктов действуют более ранние сроки», — пояснили представители воздушной гавани.
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Камера хранения забытых вещей и невостребованного багажа в аэропорту Сочи работает круглосуточно, а узнать нашелся ли багаж, можно по телефону: 8−988−233−61−18 или написав на электронную почту: LF@aer.aero, сотрудники подскажут найден ли багаж и как его забрать.
Также аэропорт Сочи подключился к новому сервису розыска багажа. У пассажиров появилась возможность отследить утерянный багаж с помощью отечественного сервиса.
Если багаж не прилетел вместе с пассажиром и был утерян при перевозке в аэропорт Сочи, то его статус теперь можно отслеживать в системе «Bags поиск». Эта система позволяет производить розыск багажа между аэропортами в едином информационном пространстве, используя стандартизированные документы и уведомления, что заметно упрощает и ускоряет процесс.
Нововведение заключается в том, что пассажиру, потерявшему багаж, выдаётся трек-номер, что позволяет отслеживать статус розыска самостоятельно. Для этого необходимо ввести трек-номер на портале «Bags Поиск» (ссылка на него размещена в разделе «Розыск багажа» на сайте аэропорта Сочи).
В соответствии с правилами, при утере багажа пассажиру необходимо в аэропорту обратиться к сотруднику службы розыска для оформления заявки о неприбытии, предъявив посадочный талон и отрывной талон багажной бирки. После оформления заявки пассажир может самостоятельно отслеживать статус своего багажа в системе.
Багаж разыскивается в течение 21 дня с момента принятия заявления. Если за этот период зарегистрированный багаж не был найден, пассажир имеет право обратиться в свою авиакомпанию для решения вопроса о компенсации.
В настоящее время с «Bags поиск» сотрудничает боле 56 аэропортов и 13 авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», «Россия», Red Wings, Nordwind, «Икар», «Якутия», «Руслайн», «Ижавиа», «Белавиа», Armenian Airlines. Растущий пул участников намного облегчает процесс поиска и возврата утерянного багажа пассажиров.
Большинство авиакомпаний осуществляют доставку багажа за свой счет. В таком случае авиаперевозчик обязуется доставить багаж по указанному пассажиром адресу. Пассажир также может забрать свой багаж в аэропорту. Выдача производится в службе розыска багажа, которая расположена в секторе прилета внутренних рейсов. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, отрывной талон багажной бирки и справку о неприбытии багажа.
Важно помнить, что авиакомпании имеют различные правила и процедуры в отношении утерянного багажа, поэтому рекомендуем уточнять правила перевозки перед покупкой билета.
Система «Bags поиск» является отечественной разработкой, созданной для замены зарубежных аналогов. На сегодняшний день она является единственным сертифицированным решением для хранения и обработки персональных данных пассажиров, потерявших багаж.