Протез руки и 1 млн рублей: Что забывали в аэропорту и самолетах пассажиры, прилетающие на юг России

Что только не забывают в спешке в самолетах и аэропортах пассажиры: теряют кошельки, телефоны, ключи, документы. На этот случай в воздушной гавани Сочи есть специальное бюро находок. В камере хранения забытых вещей можно найти все, что случайно пропало. «Потеряшки», которые были оставлены в лайнере, в здании терминала, на привокзальной площади или на парковке, будут ожидать вас круглосуточно.