Фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной почистили к новому сезону

«В настоящее время в столице проводятся масштабные мероприятия по подготовке фонтанов к открытию сезона, который традиционно состоится в конце апреля. Привели в порядок после зимы фонтан в Репинском сквере, обновленном в 2021 году в рамках комплексного благоустройства острова Балчуг», — отметил он.