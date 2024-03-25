Власти Кубани отреагировали на проблему с мусорными завалами в Ейске

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, житель Ейска обратился в редакцию ИА KrasnodarMedia c жалобой на коммунальные службы, которые не вывозят мусор с площадок с мусорными контейнерами. Администрация города знает о проблеме и пытается ее решить, но пока без особых успехов. Уборку мусора в Ейске поручили «станичным» мусоровозам. В ликвидации мусорных завалов участвуют 4−5 мусоровозов, а обычно вывоз мусора осуществляли не менее 20 машин.