Власти Кубани отреагировали на проблему с мусорными завалами в Ейске

Проблема с вывозом мусора в Ейске находится на контроле в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Скопление мусорных отходов в городе объясняется тем, что региональный оператор ООО «Чистая станица» с начала марта прекратил финансирование работ субподрядчика — МУП «ККБУ», сообщает ИА KrasnodarMedia.
— На сегодняшний день министерство обжалует в судебном порядке восстановление статуса регионального оператора «Чистая станица», который обслуживает данную зону. Потребителями коммунальной услуги составляются акты о неисполнении условий договора по вывозу твердых коммунальных отходов, — прокомментировали ситуацию в Ейске в пресс-службе министерства ТЭК и ЖКХ региона.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, житель Ейска обратился в редакцию ИА KrasnodarMedia c жалобой на коммунальные службы, которые не вывозят мусор с площадок с мусорными контейнерами. Администрация города знает о проблеме и пытается ее решить, но пока без особых успехов. Уборку мусора в Ейске поручили «станичным» мусоровозам. В ликвидации мусорных завалов участвуют 4−5 мусоровозов, а обычно вывоз мусора осуществляли не менее 20 машин.
Мусорную площадку у многоквартирных домов на улице Пушкина, о которой сообщил «народный корреспондент» из Ейска, после публикации на сайте ИА KrasnodarMedia, привели в порядок.