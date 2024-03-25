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РИА Новости: работы в шахте «Пионер» в Приамурье приостановили из-за угрозы

Под завалами находятся 13 горняков.

Как сообщает РИА Новости, работы внутри шахты «Пионер» в Амурской области, где под завалами уже неделю находятся 13 горняков, приостановили из-за угрозы безопасности спасателей. На руднике по-прежнему работают кузбасские горноспасатели.

Первая буровая установка пробила свод рудника, однако опущенная в скважину камера обнаружила воду в шахте. Горный инженер Илья Гребенюк пояснил, что вода вытесняет воздух и шансов на спасение у людей практически нет: «Теоретически может создаться завоздушенность, куда вода ещё не просочилась (затопление всегда происходит неравномерно), но вероятность такого мала».

Также следователи задержали управляющего директора рудника «Пионер» по подозрению в нарушении требований безопасности.

18 марта в Амурской области случилось обрушение в руднике «Пионер», и под завалами оказались 13 рабочих-вахтовиков. kuzbass.aif.ru рассказывал, что известно о ЧП к вечеру 22 марта.