РИА Новости: работы в шахте «Пионер» в Приамурье приостановили из-за угрозы

Первая буровая установка пробила свод рудника, однако опущенная в скважину камера обнаружила воду в шахте. Горный инженер Илья Гребенюк пояснил, что вода вытесняет воздух и шансов на спасение у людей практически нет: «Теоретически может создаться завоздушенность, куда вода ещё не просочилась (затопление всегда происходит неравномерно), но вероятность такого мала».