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Бум рождаемости наблюдается в Кстове Нижегородской области

За прошлую неделю у жителей Кстовского округа появились на свет 29 малышей.

Источник: Время

Бум рождаемости отмечается в Кстове. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его информации, только за прошлую неделю у жителей Кстовского округа появились на свет 29 малышей.

Никонов отметил, что почти 5 тысяч кстовчан с января прошли диспансеризацию.

«Хорошие результаты, не зря практика Кстовской ЦРБ по выездной диспансеризации признана одной из лучших в России. Проект победил в конкурсе “Полезный оргздрав”», — напомнил Никонов.

Ранее нижегородский врач рекомендовала рожать в молодом возрасте.