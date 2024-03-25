Бум рождаемости наблюдается в Кстове Нижегородской области

Бум рождаемости отмечается в Кстове. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
По его информации, только за прошлую неделю у жителей Кстовского округа появились на свет 29 малышей.
Никонов отметил, что почти 5 тысяч кстовчан с января прошли диспансеризацию.
«Хорошие результаты, не зря практика Кстовской ЦРБ по выездной диспансеризации признана одной из лучших в России. Проект победил в конкурсе “Полезный оргздрав”», — напомнил Никонов.
Ранее нижегородский врач рекомендовала рожать в молодом возрасте.