Мэрия напомнила омичам, когда нельзя ездить по Ленинградскому мосту

Департамент транспорта сообщает, что движение по Ленинградскому мосту каждую неделю останавливают на две ночи — с 23:00 среды до 5 утра четверга и с 23:00 субботы до 5 утра воскресенья. Это необходимо для того, чтобы рабочие очистили мост от снега и наледи, убрали мусор и провели другие необходимые работы.
Движение останавливают не только на мосту, но и на Ленинградском проспекте от моста до развязки с Суворова. Информация об этом является повторной: перекрывать мост на два дня в неделю начали ещё в январе.
Напомним, что реконструкция одного из старейших мостов Омска началась в прошлом году и закончится уже совсем скоро. В ходе ремонта на мосту, кроме прочего, установили архитектурную подсветку.