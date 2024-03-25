Мэрия напомнила омичам, когда нельзя ездить по Ленинградскому мосту

Департамент транспорта сообщает, что движение по Ленинградскому мосту каждую неделю останавливают на две ночи — с 23:00 среды до 5 утра четверга и с 23:00 субботы до 5 утра воскресенья. Это необходимо для того, чтобы рабочие очистили мост от снега и наледи, убрали мусор и провели другие необходимые работы.