Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия напомнила омичам, когда нельзя ездить по Ленинградскому мосту

Рабочим необходим перерыв в движении чтобы очистить конструкции от снега и мусора.

Источник: Om1.ru

Департамент транспорта сообщает, что движение по Ленинградскому мосту каждую неделю останавливают на две ночи — с 23:00 среды до 5 утра четверга и с 23:00 субботы до 5 утра воскресенья. Это необходимо для того, чтобы рабочие очистили мост от снега и наледи, убрали мусор и провели другие необходимые работы.

Движение останавливают не только на мосту, но и на Ленинградском проспекте от моста до развязки с Суворова. Информация об этом является повторной: перекрывать мост на два дня в неделю начали ещё в январе.

Напомним, что реконструкция одного из старейших мостов Омска началась в прошлом году и закончится уже совсем скоро. В ходе ремонта на мосту, кроме прочего, установили архитектурную подсветку.