В Челябинской области снова объявили режим «черного неба»

По данным синоптиков, 26 марта в регионе будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем во вторник местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью и утром кое-где ожидаются туманы. Ветер южный с переходом на восточный, его скорость 3−8 м/с, завтра днем локально порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 1 до минус 4, при прояснении — до минус 7 градусов. Днем 26 марта будет плюс 4−9, в горах — до плюс 12 градусов.