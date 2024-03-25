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В Челябинской области снова объявили режим «черного неба»

В семи городах Челябинской области снова объявили режим «черного неба», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Marek Piwnicki/CC0

Напомним, предыдущее предупреждение о НМУ первой степени действовало до вечера 23 марта.

«В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — предупреждает Челябинский ЦГМС.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 20.00 понедельника, 25 марта, до 22.00 вторника, 26-го, в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Сатке, Златоусте и Карабаше, до 14 часов в Аше объявляется предупреждение о повышенном загрязнении воздуха.

Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

По данным синоптиков, 26 марта в регионе будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем во вторник местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью и утром кое-где ожидаются туманы. Ветер южный с переходом на восточный, его скорость 3−8 м/с, завтра днем локально порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 1 до минус 4, при прояснении — до минус 7 градусов. Днем 26 марта будет плюс 4−9, в горах — до плюс 12 градусов.

В среду-четверг в регионе ожидаются осадки и усиление ветра в порывах до 17 метров в секунду.

экология