Как вести себя в толпе: памятка челябинской антитеррористической комиссии

«В агрессивной толпе старайтесь не смотреть людям в глаза: направьте взгляд чуть ниже лица. Сомкните руки на груди в замок и разведите локти в стороны. Если упали в бегущей толпе — свернитесь в клубок, закройте затылок руками, попробуйте встать рывком, не опираясь на руки, только на колено», — напомнили в телеграм-канале «Антитеррор 74».