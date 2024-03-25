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Как вести себя в толпе: памятка челябинской антитеррористической комиссии

ЧЕЛЯБИНСК, 25 марта, ФедералПресс. Антитеррористическая комиссия Челябинска напомнила правила личной безопасности при возникновении паники в толпе.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В агрессивной толпе старайтесь не смотреть людям в глаза: направьте взгляд чуть ниже лица. Сомкните руки на груди в замок и разведите локти в стороны. Если упали в бегущей толпе — свернитесь в клубок, закройте затылок руками, попробуйте встать рывком, не опираясь на руки, только на колено», — напомнили в телеграм-канале «Антитеррор 74».

В любом случае нужно постараться оставаться на ногах. Не стоит вставать на цыпочки. Рекомендуется заранее снять шарф, украшения и наушники. При движении в толпе лучше избегать крупных людей рядом, больших сумок, столбов и узких проемов.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что тренер из Магнитогорска Елена Губская не поддалась панике, четко следуя всем правилам безопасности во время теракта в Crocus City Hall. Педагогу удалось спасти себя и своих воспитанников.