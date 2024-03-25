Возле стадиона «Орбита» в Самаре построят баскетбольный спорткомплекс

В Самаре хотят построить новый баскетбольный спортивный комплекс. Администрация города опубликовала решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика нового объекта. Спорткомплекс может появиться в границах улиц Ново-Вокзальная и Ставропольская, возле стадиона «Орбита».
Из документа следует, что баскетбольный спорткомплекс будет двухэтажным, а его площадь составить почти 3000 квадратных метров.
Власти обещают, что облик нового объекта будет соответствовать правилам землепользования и застройки Самары.