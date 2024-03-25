В Миассе на неделю отменили массовые мероприятия

В Миассе Челябинской области на неделю отменили все массовые мероприятия.
— В соответствии с постановлением администрации округа от 25 марта, проведение культурно-массовых и иных развлекательных мероприятий с массовым участием населения Миасского городского округа приостановлено по 1 апреля 2024 года, — заявили в мэрии.
Напомним, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» отменили или перенесли челябинские концерты сразу нескольких известных исполнителей. Мэр Челябинска Наталья Котова поручила все массовые мероприятия согласовывать с полицией.