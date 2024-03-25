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В Миассе на неделю отменили массовые мероприятия

Администрация Миасса отменила все массовые мероприятия до 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Миассе Челябинской области на неделю отменили все массовые мероприятия.

— В соответствии с постановлением администрации округа от 25 марта, проведение культурно-массовых и иных развлекательных мероприятий с массовым участием населения Миасского городского округа приостановлено по 1 апреля 2024 года, — заявили в мэрии.

Напомним, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» отменили или перенесли челябинские концерты сразу нескольких известных исполнителей. Мэр Челябинска Наталья Котова поручила все массовые мероприятия согласовывать с полицией.