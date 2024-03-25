После теракта в Крокусе на Среднем Урале появятся усиленные патрули силовиков

В Свердловской области усилят меры предосторожности на вокзалах, в метро и аэропорту. Более строгий досмотр уральцев связан с произошедшем 22 марта терактом в Подмосковье. Информация о появлении в регионе усиленных патрулей из силовиков появилась на официальном сайте антитеррористической комиссии Свердловской области.
Росгвардии и МВД поручено усилить наряды оперативного реагирования до конца текущего месяца. Патрули будут осматривать здания административных учреждений, а также проведут инструктаж для их сотрудников. Кроме того, меры досмотра будут усилены в местах большого скопления людей.
В опубликованном документе также говорится о том, что к охране объектов будут привлечены добровольческие общественные формирования. Они должны будут начать работу не позднее сегодняшнего дня — 25 марта.
Протокол был подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и начальником УФСБ РФ по региону Игорем Николаевым.