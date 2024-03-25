После теракта в Крокусе на Среднем Урале появятся усиленные патрули силовиков

В Свердловской области усилят меры предосторожности на вокзалах, в метро и аэропорту. Более строгий досмотр уральцев связан с произошедшем 22 марта терактом в Подмосковье. Информация о появлении в регионе усиленных патрулей из силовиков появилась на официальном сайте антитеррористической комиссии Свердловской области.