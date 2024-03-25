В Екатеринбурге не станут отменять массовые мероприятия после трагедии в «Крокус Сити»

Напомним, что сегодня жители уральской столицы столкнулись с небольшой путаницей относительно запланированных концертов и выставок. На прошлой неделе появилась информация, что все мероприятия в Свердловской области будут отменены до 13 мая, однако позднее в сети появился протокол от 23 марта, в котором описано решение внеочередного совместного антитеррористической комиссии в Свердловской области и регионального оперштаба приостановить все массовые мероприятия до 10 мая.