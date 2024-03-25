Меры безопасности усилены: что происходит в Башкирии после трагедии в «Крокус Сити Холле»

— Один из самых кровавых террористических актов, которые совершались в нашей стране. Он ужасен и по его исполнению, и по количеству погибших людей. Мы, конечно, сегодня всей республикой соболезнуем всем родным и близким погибших людей, мы желаем скорейшего выздоровления всем тем, кто пострадал, там большое количество людей раненых и пострадавших. Конечно, мы уверены в том, что все те, кто причастен к этому преступлению — и исполнители, и заказчики, и организаторы, — они все будут наказаны, это чрезвычайно важно. Я прошу всех почтить память погибших минутой молчания, — заявил в начале оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров.