Меры безопасности усилены: что происходит в Башкирии после трагедии в «Крокус Сити Холле»

В понедельник, 25 марта, оперативное совещание в правительстве Башкирии началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Глава региона Радий Хабиров от имени всех жителей республики выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при атаке террористов на концертный зал 22 марта 2024 года. На данный момент число жертв достигло более 130 человек и продолжает расти.
— Один из самых кровавых террористических актов, которые совершались в нашей стране. Он ужасен и по его исполнению, и по количеству погибших людей. Мы, конечно, сегодня всей республикой соболезнуем всем родным и близким погибших людей, мы желаем скорейшего выздоровления всем тем, кто пострадал, там большое количество людей раненых и пострадавших. Конечно, мы уверены в том, что все те, кто причастен к этому преступлению — и исполнители, и заказчики, и организаторы, — они все будут наказаны, это чрезвычайно важно. Я прошу всех почтить память погибших минутой молчания, — заявил в начале оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров.
25 марта 2024 года совещание в правительстве Башкирии началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
На данный момент известно, что по всей Башкирии в усиленном режиме работают правоохранительные органы.
— Я знаю, что правоохранители наши уже сейчас работают в усиленном режиме, если с нашей стороны какое-то содействие нужно, то надо посмотреть [чем можем помочь], — обратился Хабиров к главе межведомственного Совета общественной безопасности при администрации главы Башкирии.
Как отметил глава Башкирии, в минувшие выходные всем главам районных администраций были даны указания «быть более бдительными».
— Чтобы определенное успокоение все-таки пришло. Всех переполошил этот ужасный теракт, — заявил в прямом эфире Хабиров.
Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе МЧС по Башкирии, экстренное ведомство на данный момент также работает в режиме повышенной готовности.
Кроме того, власти Башкирии на данный момент «проводят все необходимые меры по усилению антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей, на объектах образования и культуры», сообщили «Комсомолке» в пресс-службе главы региона.
— На основании анализа последних событий под председательством Главы Башкортостана проходят заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба, в ходе которых утверждают дополнительные антитеррористические меры. Правоохранительные органы работают в плановом режиме, — подчеркнули в пресс-службе главы Башкирии.
В Уфе в субботу, 23 марта, был организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта. Фото: администрация Уфы.
В минувшее воскресенье, 24 марта, в нашей стране был объявлен День общенационального траура в память о погибших в результате атаки террористов на «Крокус Сити Холл» в Московской области.
В Уфе сотни горожан и гостей города принесли цветы, игрушки и свечи к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта. Появился он еще утром в субботу, 23 марта, на перекрестке проспекта Октября и улицы Бессонова.