Узбекистанцы опасались за мавзолей Ходжагий Имканагий. Агентство по культурному наследию отреагировало

В частности, 17 марта в телеграм-канале «Антикоррупция» появилась публикация о том, что место, где похоронен великий мыслитель Мавлоно Ходжагий Имканагий, находится в запустении.
В ответ на публикацию Кашкадарьинское областное управление Агентства культурного наследия сообщило, что в этом году запланирован ремонт объекта. Как оказалось, вопрос восстановления мечети и мавзолея Ходжагий Имканагий был рассмотрен еще в июне 2023 года.
Средства на ремонт, по сообщениям Агентства, уже выделены из госбюджета на основании экспертного заключения.
Также Агентство уточнило, что мечеть и мавзолей Ходжагий Имканагий взяты под охрану государства в 2019 году, так как вошли в список объектов материального культурного наследия.
Мавлоно Ходжагий Имканагий, один из знаменитых накшбандийских шейхов, живших в Шахрисабзе, умер в 1600-м году.
Напомним, что объектам культурного наследия в Кашкадарье нанесен ущерб на 6 миллиардов сумов. Их незаконно использовали в предпринимательских целях, размещали на них рекламные баннеры, портили незаконными пристройками.