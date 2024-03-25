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Узбекистанцы опасались за мавзолей Ходжагий Имканагий. Агентство по культурному наследию отреагировало

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Недавние публикации в соцсетях говорили о заброшенном состоянии охраняемого государством объекта, в который входят мечеть и мавзолей Ходжагий Имканагий. Агентство по культурному наследию Узбекистана сегодня сообщило, что исторический объект отремонтируют в этом году, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В частности, 17 марта в телеграм-канале «Антикоррупция» появилась публикация о том, что место, где похоронен великий мыслитель Мавлоно Ходжагий Имканагий, находится в запустении.

В ответ на публикацию Кашкадарьинское областное управление Агентства культурного наследия сообщило, что в этом году запланирован ремонт объекта. Как оказалось, вопрос восстановления мечети и мавзолея Ходжагий Имканагий был рассмотрен еще в июне 2023 года.

Средства на ремонт, по сообщениям Агентства, уже выделены из госбюджета на основании экспертного заключения.

Также Агентство уточнило, что мечеть и мавзолей Ходжагий Имканагий взяты под охрану государства в 2019 году, так как вошли в список объектов материального культурного наследия.

Мавлоно Ходжагий Имканагий, один из знаменитых накшбандийских шейхов, живших в Шахрисабзе, умер в 1600-м году.

Напомним, что объектам культурного наследия в Кашкадарье нанесен ущерб на 6 миллиардов сумов. Их незаконно использовали в предпринимательских целях, размещали на них рекламные баннеры, портили незаконными пристройками.