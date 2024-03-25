Узбекистанцы опасались за мавзолей Ходжагий Имканагий. Агентство по культурному наследию отреагировало

В ответ на публикацию Кашкадарьинское областное управление Агентства культурного наследия сообщило, что в этом году запланирован ремонт объекта. Как оказалось, вопрос восстановления мечети и мавзолея Ходжагий Имканагий был рассмотрен еще в июне 2023 года.