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На Кубани решили не вводить запрета на спортмероприятия на фоне теракта в Crocus City Hall

КРАСНОДАР, 25 марта, ФедералПресс. В Краснодаре разрешили проводить отмененные ранее массовые мероприятия после теракта в московском Crocus City Hall. Об этом сообщил Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Тимченко.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Принято решение проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия в Краснодарском крае, соблюдая повышенные меры безопасности», — заявил он.

Пока матчи будут начинаться с минуты молчания в честь погибших во время теракта в Crocus City Hall. Интерактивных развлечений в ближайшее время не будет. На 26 марта запланированы соревнования по баскетболу, гребле, футболу, самбо и женскому гандболу.

22 марта произошел теракт в Москве, а спустя несколько часов в южных регионах отменили все массовые мероприятия.