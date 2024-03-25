На Кубани решили не вводить запрета на спортмероприятия на фоне теракта в Crocus City Hall

«Принято решение проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия в Краснодарском крае, соблюдая повышенные меры безопасности», — заявил он.
Пока матчи будут начинаться с минуты молчания в честь погибших во время теракта в Crocus City Hall. Интерактивных развлечений в ближайшее время не будет. На 26 марта запланированы соревнования по баскетболу, гребле, футболу, самбо и женскому гандболу.
22 марта произошел теракт в Москве, а спустя несколько часов в южных регионах отменили все массовые мероприятия.