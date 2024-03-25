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COVID-19 в Крыму: актуальные данные Роспотребнадзора

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости Крым. Заболеваемость COVID-19 в Крыму за прошедшую неделю снизилась на 24%, в Севастополе число заболевших уменьшилось на 33%. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 25 марта новой коронавирусной инфекцией на территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 140 случаев, что на 24% ниже, чем на предыдущей неделе», — сказано в сообщении.

В Севастополе новой коронавирусной инфекцией за минувшую неделю заболели 208 человек, что на 33% ниже чем на предыдущей неделе.

«Во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией жителям полуострова, а особенно лицам группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Кроме того, ограничить посещение общественных мест без острой необходимости», — рекомендуют в ведомстве.

Неделей ранее заболеваемость COVID-19 в Крыму выросла на 60%, в Севастополе рост составил 5%.

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