COVID-19 в Крыму: актуальные данные Роспотребнадзора

«По состоянию на 25 марта новой коронавирусной инфекцией на территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 140 случаев, что на 24% ниже, чем на предыдущей неделе», — сказано в сообщении.
В Севастополе новой коронавирусной инфекцией за минувшую неделю заболели 208 человек, что на 33% ниже чем на предыдущей неделе.
«Во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией жителям полуострова, а особенно лицам группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Кроме того, ограничить посещение общественных мест без острой необходимости», — рекомендуют в ведомстве.
Неделей ранее заболеваемость COVID-19 в Крыму выросла на 60%, в Севастополе рост составил 5%.