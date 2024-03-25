COVID-19 в Крыму: актуальные данные Роспотребнадзора

«Во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией жителям полуострова, а особенно лицам группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Кроме того, ограничить посещение общественных мест без острой необходимости», — рекомендуют в ведомстве.