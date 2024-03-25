Как будут регулировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане

«В части развития самой технологии все происходит по пути роста инноваций. Здесь особенностей мало. А вот использование решений в повседневной отраслевой жизни — это уже задача из будущего. Именно здесь можно сказать, что на уровне законов регулирование пока минимальное. Сейчас в рамках проекта закона об управлении большими данными мажилис работает над первыми нормами. При этом нужно отметить, что мы придерживаемся подходов “мягкого права”, поскольку технология достаточно новая и чувствительная к регуляторному воздействию», — отмечает депутат.