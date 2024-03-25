Грант до 1 миллиона тенге: в Казахстане начался прием заявок от безработных

Прием заявок на участие в проекте «Zhas Project» начался сегодня в 20 регионах Казахстана. В проекте могут принять участие молодые люди категории NEET (временно неустроенная молодежь) в возрасте от 18 до 34 лет (включительно). «Zhas Project» направлен на расширение возможностей молодых казахстанцев. Участники проекта смогут воплотить лучшие инициативы, направленные на решение социальных проблем в своем регионе, а также раскрыть и развить лидерские качества. Молодые люди обретут новые знания и навыки по социальному и профессиональному ориентированию и получат профессиональную менторскую поддержку по созданию и ведению бизнеса", — сообщили в министерстве. На реализацию социальных инициатив победители проекта получат малые гранты в размере до 1 миллиона тенге каждый.