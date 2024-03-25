До +22°C обещают синоптики к выходным в Беларуси

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 22 градусов, кратковременные дожди и туман прогнозируются в Беларуси с 26 по 31 марта. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



«Конец марта порадует жителей нашей страны настоящим весенним теплом. При этом в ночные часы вторника и среды температурный фон по стране еще будет находиться в пределах от слабого минуса до слабого плюса, а днем в республике будет от плюс 7−10 градусов до плюс 13−16 градусов. В дальнейшем благодаря теплым воздушным массам, поступающим с юга Европы, температурный фон продолжит повышаться и окажется в основном на 6−11 градусов выше среднемноголетних значений. В дневные часы среды по западной половине и днем в четверг местами по юго-западу республики дискомфорта будет добавлять сильный порывистый ветер. При этом осадков по республике ожидается немного, они будут носить кратковременный характер и отмечаться локально, лишь в пятницу в результате смещения через территорию нашей страны атмосферных фронтов осадки станут более интенсивными и распространятся в большинство районов республики», — рассказали в Белгидромете.



Во вторник, 26 марта, погода будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит минус 3 — плюс 3 градуса, а днем — 7−13 градусов тепла.



В среду, 27 марта, ожидается преимущественно без осадков. Днем в основном по западной половине республики усиление ветра порывами 15−18 м/с. Ночью столбики термометров покажут от минус 4 до плюс 3 градусов, а днем — 10−16 градусов выше нуля.



В четверг, 28 марта, прогнозируется преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах усиление ветра порывами 15−18 м/с. Ночью ожидается 0 — плюс 7 градусов, а днем температура повысится до 10−17 градусов.



В пятницу, 29 марта, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 4 до плюс 10 градусов, а днем — от 10 до 16 градусов тепла. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в последние выходные первого весеннего месяца фон атмосферного давления вновь начнет повышаться, облака станут рассеиваться и осадки прекратятся, что даст возможность мартовскому солнцу лучше прогреть воздух. В результате в дневные часы в южных районах столбики термометров приблизятся к 20-градусным отметкам. />В субботу, 30 марта, ночью местами по стране пройдут кратковременные дожди, а днем будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ночью температура достигнет 1−8 градусов выше нуля, а днем — от плюс 13 градусов по северу до плюс 20 градусов по югу.



В воскресенье, 31 марта, погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью ожидается на уровне 3−10 градусов тепла, а днем поднимется до 15−22 градусов.