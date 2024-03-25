Билал, Ратибор, Севиль, Зухра. Названы редкие имена казанских детей

На прошлой неделе, с 18 по 24 марта, в Казани родились 200 мальчиков и 187 девочек. Минимальный вес при рождении составил 1250 граммов, максимальный — 4680.
Чаще всего казанцы давали своим детям имена Марк, Амир, Тимофей, Камиль, Мухаммад, Тимур, Мадина, Риана, София, Зарина, Амина, Дина, Амелия, Ясмина, Айлин, Самира.
Самыми редкими стали имена Даян, Билал, Севир, Каюм, Алим, Асылъяр, Ратибор, Нурислам, Илая, Эсмира, Миралия, Амила, Севиль, Айша, Тамиля, Ролана, Зухра, Аглая, Оливия.
Также на прошлой неделе 140 казанских пар зарегистрировали брак, сообщили в городском управлении ЗАГС.