Среди собак и орланов. Мама не смогла выкормить маленькую нерпу на льду, теперь ее спасают в Петербурге

Первую нерпу в этом году нашли в начале марта. Новорожденную малышку подкинули в коробке на порог кафе в посёлке Ладожское Озеро. Она была такой маленькой, что еще даже не имела зубов, а для успокоения ей дали искусственную китайскую маму. Специалисты предупреждают: из-за недостаточного количества льда в Финском заливе и на Ладоге в ближайшее время риск встретить на берегу детенышей нерп возрастает.