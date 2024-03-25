В связи с непогодой морской транспорт в Севастополе не будет работать до утра 27 марта. Об этом сообщили в пресс-службе городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
Морской транспорт перестанет курсировать с восьми вечера понедельника, 25 марта. Такие меры приняты в связи крайне неблагоприятными погодными условиями. Планируется, что ограничения будут действовать до восьми утра 27 марта.
— На время перекрытия рейда будет организована работа автобусов по компенсационному маршруту, — говорится в сообщении.