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Морской транспорт в Севастополе не будет работать до утра 27 марта

Это связано с непогодой.

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Источник: Комсомольская правда

В связи с непогодой морской транспорт в Севастополе не будет работать до утра 27 марта. Об этом сообщили в пресс-службе городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Морской транспорт перестанет курсировать с восьми вечера понедельника, 25 марта. Такие меры приняты в связи крайне неблагоприятными погодными условиями. Планируется, что ограничения будут действовать до восьми утра 27 марта.

— На время перекрытия рейда будет организована работа автобусов по компенсационному маршруту, — говорится в сообщении.