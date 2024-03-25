В Краснодаре очищают территорию под новую трамвайную линию. Она протянется от Западного трамвайного депо до Немецкой деревни.
«Часть объектов, стоящих на пути новой ветки, уже убрана. Так, на улице Славянской, в районе трамвайного депо, снесли восемь капитальных гаражей и множество металлических. Работа продолжается», — рассказал «КИ» первый заместитель начальника управления муниципального контроля Максим Рубанов.
Уточняется, что работы по очистке участка начались еще в декабре 2023 года. Под снос попадают ограждения, заборы, гаражи, которые используются не по назначению и вагончики.