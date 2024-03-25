В челябинском микрорайоне Чурилово открылась детская поликлиника

«Для поликлиники нами приобретено еще одно помещение, где разместится отделение медицинской реабилитации, сейчас там продолжаются работы по проектированию и ремонту. В общей сложности на покупку и ремонт двух помещений из областного бюджета было выделено порядка 50 миллионов рублей», — прокомментировала врио министра здравоохранения Челябинской области Елена Недочукова.