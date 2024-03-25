В челябинском микрорайоне Чурилово открылась детская поликлиника

В челябинском микрорайоне Чурилово (Тракторозаводский район) открылась детская поликлиника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Под филиал выделили помещение на первом этаже многоквартирного дома по улице 2-я Эльтонская, 30-Б.
Поликлиника рассчитана на 250 посещений в сутки, работает в две смены. Самая востребованная услуга — прием участковых педиатров. Врачи обслуживают вызовы на дому, работают две бригады неотложной помощи. Также в поликлинике проходит вакцинопрофилактика, туберкулинодиагностика, забор крови из вены и пальца, прием анализов мочи и кала, оформление листков нетрудоспособности.
«Год назад здание старой поликлиники 1975 года постройки было признано аварийным. Из областного бюджета были оперативно выделены средства на приобретение помещения, ремонт, покупку новой мебели», — прокомментировал главный врач ДГКБ№ 1 Челябинска Чеслав Ведом.
В микрорайоне проживают 10 тыс. детей, теперь для них доступна современная поликлиника у дома.
«Для поликлиники нами приобретено еще одно помещение, где разместится отделение медицинской реабилитации, сейчас там продолжаются работы по проектированию и ремонту. В общей сложности на покупку и ремонт двух помещений из областного бюджета было выделено порядка 50 миллионов рублей», — прокомментировала врио министра здравоохранения Челябинской области Елена Недочукова.