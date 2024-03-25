«Будьте бдительны!»: в МЧС предупредили свердловчан о сильном снегопаде

Во вторник, 26 марта, в Свердловской области резко испортится погода. Вместе тепла ранней весны к нам заглянут гололед и снегопады.
— По данным синоптиков 26 марта в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега, — предупредили в ГУ МЧС по Свердловской области. — Соблюдайте правила безопасности! Будьте бдительны!
В частности по Свердловской области уральские синоптики дают прогноз такой. Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие, а местами и умеренные осадки.
— На крайнем севере до сильных, днем местами небольшие осадки — снег, мокрый снег, днем с дождем, — сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС». — Ночью и утром местами гололед, на дорогах гололедица.
Температура воздуха в ночь с понедельника на вторник будет от −3 до +2. На крайнем севере столбики термометров в темное время суток опустятся до −8 градусов. Днем потеплеет до +6…+11 градусов.
В среду, 27 марта, на Среднем Урале может пройти умеренный дождь и выпасть мокрый снег. В отдельных районах обещают метель. Плюс мокрый снег может сильно налипать на провода. Ночью будет −1…+4 градуса, днем +1…+6. Возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.
Ну и в четверг ждем сильный снег, как обычный, так и мокрый. А еще метель и налипание мокрого снега на провода. Ночью будет 0…-5, днем 0…+5. На севере может похолодать до −15. Порывы ветра до 17 метров в секунду.
Если же говорить про Екатеринбург, то во вторник у нас будут слабые осадки — мокрый снег, да дождь. Ночью 0…+2, днем +7…+9. В среду днем столбики термометров покажут +3…+5. Ждем умеренный дождь. В четверг будет 0…+2 со снегом.