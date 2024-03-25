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Названа дата начала приема заявлений в первый класс на Кубани

С 1 апреля по 30 июня заявление принимаются от семей, проживающих на закрепленной для школы территории.

Источник: KrasnodarMedia.su

29 марта стартует прием заявлений для приема в первый класс в школах Краснодарского края. Родители или представители будущих первоклассников смогут подать документы для оформления в учебное заведение. Пакет документов можно самостоятельно принести в школу, направить заказным письмом с уведомлением о вручении или подать через Единый портал госуслуг, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Заявления принимаются в две «волны».

С 1 апреля по 30 июня документы в школу подают представители детей. которые проживают на территории, закрепленной за школой, и семьи, имеющие право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема.

С 6 июля по 5 сентября документы в школы принимаются от семей, не по «прописке». В приеме в школу могут отказать, если там уже нет свободных мест.

образование