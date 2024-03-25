Названа дата начала приема заявлений в первый класс на Кубани

29 марта стартует прием заявлений для приема в первый класс в школах Краснодарского края. Родители или представители будущих первоклассников смогут подать документы для оформления в учебное заведение. Пакет документов можно самостоятельно принести в школу, направить заказным письмом с уведомлением о вручении или подать через Единый портал госуслуг, сообщает ИА KrasnodarMedia.