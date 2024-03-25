Олег Шишов прокомментировал ход работ по мосту у телецентра в Омске

"Пока все идет почти по плану, но с некоторой задержкой по разным причинам. Проект находится в экспертизе, сейчас на него даются ответы. Надеемся, что с экспертизы он выйдет с положительным заключением, а когда он выйдет с положительным заключением и будет утверждена стоимость, тогда, по закону, заказчик, то есть субъект Федерации, совместно с муниципальным образованием в виде города, объявит конкурс.