Олег Шишов прокомментировал ход работ по мосту у телецентра в Омске

"Пока все идет почти по плану, но с некоторой задержкой по разным причинам. Проект находится в экспертизе, сейчас на него даются ответы. Надеемся, что с экспертизы он выйдет с положительным заключением, а когда он выйдет с положительным заключением и будет утверждена стоимость, тогда, по закону, заказчик, то есть субъект Федерации, совместно с муниципальным образованием в виде города, объявит конкурс.
Мы как проектировщики можем сказать, что там много болезней было — и деформационные швы, и опорная часть, и коммуникации. Там же теплотрасса. Весь Левый берег отапливается по теплотрассе, которая проходит на этом мосту«, — сообщил “СуперОмску” Олег Шишов.
Напомним, в марте 2023 года стало известно о заключении муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту моста. Работы стоимостью в 40,4 млн рублей по мосту у телецентра выполняет ООО «Мост», созданный на базе НПО «Мостовик», который основал и возглавлял Олег Шишов.
Масштабное обновление моста обойдется ориентировочно в 2,5 млрд рублей и будет проведено на средства нацпроекта «Безопасные качественные работы». Планируется, что работы начнутся в 2024 году и закончатся в 2026 году. При этом предварительный расчет таков, что полностью движение по объекту перекрываться не будет.