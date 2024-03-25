Жители нескольких домов в Кокшетау из-за подтопления не могут топить печи

«О том, что талые воды проникли в подвал 22-й школы, я узнала вчера в 17:00, мне об этом сообщила директор, — комментирует в интервью корреспонденту BaigeNews.kz главный педагог города Айгуль Нугертаева. — У нас во всех школах и детсадах организовано круглосуточное дежурство, ей сообщил дежурный. Мы сразу позвонили в акимат — все ответственные службы прибыли сюда и буквально в течение трёх часов всё устранили. Резкое движение воды зафиксировано буквально между 18 и 19 часами. У нас во всех организациях образования имеются свои насосы, в таких случаях заместитель директора по административно-хозяйственной части откачивают, то есть пытались сами устранить. Но, учитывая пошёл большой напор воды, своими силами справиться не смогли, подоспел “Кокше-Тазалык”. На 21.30 часов воды в подвале уже не было. В семь утра мы приехали — воды нет».