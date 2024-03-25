Группа Dabro перенесла концерты в Нижнем Новгороде после теракта в Москве

Причины переноса музыканты не уточнили, однако вероятнее всего, такое решение было принято из-за теракта в «Крокус Сити холле». Напомним, 22 марта туда ворвались несколько боевиков с автоматами и начали расстреливать мирных людей, пришедших на концерт группы «Пикник». После этого бандиты подожгли концертный зал и скрылись. Погибли не менее 137 человек, более 180 человек пострадали.