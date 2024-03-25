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Группа Dabro перенесла концерты в Нижнем Новгороде после теракта в Москве

Выступления артистов были запланированы на 29—30 марта.

Источник: Комсомольская правда

Группа Dabro перенесла концерты в Нижнем Новгороде, запланированные на 29—30 марта. Об этом музыканты сообщили в своем телеграм-канале.

— Концерты перенесены на новые даты: 27.04 — Самара, 23−24.05 — Нижний Новгород. Спасибо всем за понимание, до встречи! — говорится в сообщении. Ранее также группа сообщала, что все купленные билеты остаются действительны на новую дату.

Причины переноса музыканты не уточнили, однако вероятнее всего, такое решение было принято из-за теракта в «Крокус Сити холле». Напомним, 22 марта туда ворвались несколько боевиков с автоматами и начали расстреливать мирных людей, пришедших на концерт группы «Пикник». После этого бандиты подожгли концертный зал и скрылись. Погибли не менее 137 человек, более 180 человек пострадали.

музыка