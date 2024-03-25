Премьер обсудил демографическую ситуацию в Молдове с региональным директором ЮНФПА

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Демографическую ситуацию в Республике Молдова обсудил премьер-министр Дорин Речан на встрече с региональным директором по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Флоранс Бауэр, передает пресс-служба правительства.
На встрече также присутствовала новый постоянный представитель ЮНФПА в Молдове Карина Нерсесян, приступившая к работе в республике 1 марта.
Речан поблагодарил ЮНФПА за поддержку в рамках кризиса беженцев и озвучил основные направления сотрудничества на будущее: разработка политики в сфере рынка труда, реализация программ для молодежи и пожилых людей, а также обеспечение эффективного управления.
«Флоранс Бауэр отметила, что Республика Молдова — лидер в регионе с точки зрения демографической политики, основанной на фактических данных и направленной на реальные потребности людей», — отмечает пресс-служба кабмина.
Она заявила об открытости ЮНФПА в поддержке реформ образования, здравоохранения и социальной защиты и «поздравила Молдову со значительным прогрессом, достигнутым за последние годы, который приблизил нашу страну к ЕС».
На встрече также обсуждались аспекты, связанные со сбором и производством качественных статистических данных, в том числе и проведение переписи населения и жилищ, которая стартует в Молдове 8 апреля.