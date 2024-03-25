В столичном Колледже современных технологий открыт набор на новую специальность

По словам директора филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» Артема Рыбака, колледж собрал на основе профессионального стандарта запрос от предприятий о потребности данного рода специалистов. «Мы увидели, что на протяжении до 2030 года ежегодная потребность такого рода специалистов составляет не менее 75 человек в год, и приняли решение вместе с РИПО, что откроем в 2024—2025 учебном году новую специальность. Разработали образовательный стандарт», — отметил он.