В столичном Колледже современных технологий открыт набор на новую специальность

Отмечается, что раньше специалистов в области контроля качества готовили только высшие учебные заведения. Теперь выпускать такие кадры будут и на базе среднего звена.
Для обучения в колледже открыли современную лабораторию. Она оснащена новейшим цифровым оборудованием, которое позволяет получать более точную информацию о качестве изделий", — говорится в сообщении.
По словам директора филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» Артема Рыбака, колледж собрал на основе профессионального стандарта запрос от предприятий о потребности данного рода специалистов. «Мы увидели, что на протяжении до 2030 года ежегодная потребность такого рода специалистов составляет не менее 75 человек в год, и приняли решение вместе с РИПО, что откроем в 2024—2025 учебном году новую специальность. Разработали образовательный стандарт», — отметил он.
По окончании обучения выпускники колледжа получат сразу две рабочие квалификации: контролер слесарных и станочных работ, а также техник-поверитель.арных и станочных работ, а также техник-поверитель.