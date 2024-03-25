В Беларуси хозяев безнадзорных животных благодаря чипированию привлекут к ответственности за преднамеренное избавление

В Минсельхозпроде рассказали, зачем нужно чипирование собак и кошек, пишет БелТА.
Ранее белорусские депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными».
— По результатам публичного обсуждения такая норма, как обязательное чипирование и учет животных, была снята, — сказал Сергей Колпаков, консультант управления государственной ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и продовольственного надзора.
При этом он объяснил, что это не значит, что этого не будет.
— Это можно предусмотреть правовым актом более низкого уровня, например, постановлением Совета Министров. Эту норму можно заложить.
Он отметил, что темы наличия безнадзорных животных и чипирования соприкасаются.
— Без учета решить проблему количества безнадзорных животных не получится, — сказал специалист.
В случае организации системы учета, если животное оказалось безнадзорным, то можно будет найти хозяина и привлечь к ответственности за преднамеренное избавление от животного.
— Плюс ко всему, система учета позволит нам взять под контроль вакцинацию животных против бешенства, — сказал специалист.