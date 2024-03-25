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После ливней в Крыму потеплеет до +18 градусов

На выходных в Крыму потеплеет до +18 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +7° 5 м/с 61% 768 мм рт. ст. +12°
Источник: МК.RU Крым

Начало рабочей недели встретит крымчан непогодой — на полуострове ожидаются сильные ливни и ветер. Но уже к выходным погода в Крыму станет по-настоящему весенней, на полуострове будет сухо и потеплеет до +18 градусов.

Об этом пишет КИА со ссылкой на начальника ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяну Любецкую.

По ее словам, только в среду и четверг в Крыму не ожидается осадков, а вот последний день рабочей недели вновь будет дождливым. При этом на выходных на полуострове будет сухо, а воздух прогреется до +18 градусов.